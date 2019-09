Geen plaats op de tractor, dan maar een zitje op de aanhangwagen Marc Colpaert

10 september 2019

16u08 3 Galmaarden Een dame uit Galmaarden had blijkbaar geen plaats om naast haar man op zijn tractor te zitten. Geen probleem, want dan ging ze maar gewoon met een stoel op de aanhangwagen zitten.

Hilarisch beeld op het containerpark van Galmaarden, wanneer een persoon met een tractor op de weegbrug staat om het containerpark te verlaten. Voor zijn vrouw was er blijkbaar niet voldoende ruimte bij hem in de tractor. Dus vonden ze er niets beter op om dan maar een stoel te plaatsen op de aanhangwagen, waar de dame in kwestie voldoende plaats vond. Wie in de toekomst ook zoiets wilt doen, denk wel twee keer na, want dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook bij wet verboden.