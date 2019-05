Geen lange rij in Vollezele dankzij extra stembureau Marc Colpaert

26 mei 2019

11u53 0

Omdat de gemeente dit jaar besliste om niet twee maar drie stembureau’s te openen was er in Vollezele geen sprake van lange wachtrijen, zoals vorig jaar het geval was. Toen waren er maar twee stembureau’s open en dat was te weinig. Een boodschap die tal van mensen doorgaven aan het gemeentebestuur, dat het juiste besluit nam. Dankzij het extra stembureau was dit euvel dan ook helemaal opgelost. Heel wat mensen waren dan ook aangenaam verrast, en alles verliep vlot. Geen klachten dit jaar, dus.