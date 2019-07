Geen blauwalgen maar groenalgen op de Markrivier Marc Colpaert

23 juli 2019

Na controle door de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) blijkt dat er momenteel tal van groenalgen op de Markrivier drijven ter hoogte van de Vollezelestraat in Tollembeek. Vorig jaar waren het nog de giftige blauwalgen die te vinden waren op de Markrivier, maar dit jaar is het de onschuldige variant de groenalgen. “Gisteren 22 juli heeft de VMM een staal genomen van de groene drijflaag die zich momenteel ontwikkelt op de Mark tussen Tollembeek en Galmaarden. Uit analyse in ons labo blijkt het te gaan om groenalgen (Euglena). In tegenstelling tot blauwalgen zijn groenalgen niet giftig. Er moeten daarom geen specifieke maatregelen worden getroffen”, aldus Filip Raymaekers van de VMM. Deze groene brij zorgt wel voor een leuk kleurtje voor de Markrivier.

