Gedaan met gratis Kermis Herhout in Tollembeek: Crossvrienden stoppen er na 32 jaar mee wegens gebrek aan vrijwilligers: “Als er klein mirakel gebeurt, kan het nog” Marc Colpaert

24 juni 2019

16u17 3 Galmaarden Na 32 jaar stoppen de Crossvrienden met hun gratis kermis Herhout in Tollembeek. Eén van de hoofdredenen is dat ze niet genoeg vrijwilligers meer vinden om de boel draaiende te houden. En zoiets doet pijn natuurlijk, zeker na al die jaren. “Als er in de toekomst een klein mirakel gebeurt, dan kan het nog”, zegt voorzitter Paul Delhoux.

Eind juli vorig jaar werd de 32ste editie van de Kermis Herhout georganiseerd in Tollembeek door de Crossvrienden. Gedurende al die jaren slaagden de organisatoren - een groep vrienden uit Tollembeek en Bever - erin om de kermis al die tijd gratis te houden. “We vragen bezoekers al meer dan dertig jaar geen inkomgeld en hopen dit ook nooit te moeten doen, dit moet een Vlaamse kermis blijven”, zei organisator Paul Delhoux verleden jaar nog. Maar dit jaar bleef het verrassend stil. Ook verschenen er nergens borden met aankondigingen. Reden genoeg om even ons oor te luisteren te leggen bij organisator Paul Delhoux.

Zeg nooit nooit

“Ik kan u vandaag meedelen dat de kermis Herhout dit jaar niet zal doorgaan. Eén van de hoofdredenen is simpel, wij vinden na 32 jaar niet meer voldoende vrijwilligers die zich willen inzetten om gedurende een heel weekend mee te draaien, meer moet je daar niet achter zoeken”, zegt Paul. Hij had het nochtans graag anders gezien, vorig jaar zakten ondermeer Isabelle A samen met Les Copines en Wim Soutaer nog af naar Tollembeek. “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus zeg nooit nooit, maar zoals het er vandaag uitziet moet er toch wel al een klein mirakel gebeuren om er voor te zorgen dat er nog een Kermis Herhout zal komen”, aldus Delhoux.

Dolle Strandbalfeesten

Blijkbaar is het de laatste tijd een nationaal fenomeen dat steeds meer kleine festivals het moeilijk krijgen om te overleven. Gelukkig kunnen de mensen uit het Pajottenland nog terecht op een ander gratis festival, namelijk De Dolle Strandbalfeesten van 12 tot 14 juli in Galmaarden. “Wij zijn dit jaar vijf jaar bezig en alles loopt voorlopig nog op wieltjes”, vertelt organisator Kristof Billens. “Om zoiets tot een goed einde te brengen moet je rekening houden met enkele zaken zoals het financiële aspect, dus zoek genoeg sponsors voor je begint. Daarnaast zijn vrijwilligers natuurlijk onmisbaar. Samen met mijn ploeg probeer ik er steeds voor te zorgen dat onze vrijwilligers geen volle dagen moeten werken, maar af en toe ook eens gezellig mee kunnen feesten, het moet voor iedereen leuk blijven. Wat je zeker moet vermijden is dat vrijwilligers afhaken, want dan kan het vlug bergaf gaan”, besluit Billens.