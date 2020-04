Garageverkoop verplaatst van 10 mei naar 13 september Marc Colpaert

03 april 2020

12u08

De gemeente Galmaarden heeft beslist om de garageverkoop die moest doorgaan op 10 mei uit te stellen en te verschuiven naar 13 september. Dit jaar werd door de gemeente Galmaarden beslist dat de garageverkoop niet zoals andere jaren in maart zou doorgaan, maar wel op 10 mei. Dat was op vraag van vele inwoners, omdat de kans op slecht weer in maart te groot was. Maar door de coronacrisis is het niet meer haalbaar om de datum van 10 mei te behouden. “Wij hebben deze week beslist om dadelijk een nieuwe datum te prikken, namelijk 13 september. Ik hoop dan ook dat dan de garageverkoop wel kan doorgaan”, aldus burgemeester Patrick Decat(CD&V). Ook de kermis in Tollembeek en in Galmaarden beiden in mei zijn afgelast, dit samen met tal van andere evenementen.