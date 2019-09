Galmaardse kunstenaars mogen werken gratis tentoonstellen in Baljuwhuis Marc Colpaert

26 september 2019

14u11 3

De twee Galmaardse verenigingen Curieus en Zijkant gaven aan plaatselijke kunstenaars de kans om gratis hun kunstwerken tentoon te stellen. In de grote zaal van het Baljuwhuis mochten een twintigtal kunstenaars hun kunstwerken tentoonstellen. “Ieder jaar huren wij de grote zaal van het Baljuwhuis om onze plaatselijke kunstenaars de kans te geven om hun werken aan het grote publiek te tonen. Ze mogen dit gratis doen want wij weten dat het als kunstenaar niet altijd gemakkelijk is om uw kunstwerken te tonen aan het grote publiek”, vertelde Freddy Bellemans. Tijdens de opening kregen zowel de kunstenaars als de bezoekers een hapje en een drankje voorgeschoteld.