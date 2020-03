Galmaarden zorgt voor een corona-infonummer en een vrijwilligerspunt

Marc Colpaert

18 maart 2020

11u35 0 Galmaarden Het lokaal Bestuur Galmaarden heeft zopas een speciaal corona-infonummer 054/89.04.41 beschikbaar gesteld voor haar inwoners. Er werd ook een vrijwilligerspunt ‘Galmaarden Helpt’ in het leven geroepen. Deze week valt er nog een folder in de bus bij de mensen met meer informatie over het coronavirus.

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist om nog strengere maatregelen in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Daarom opent de gemeente een speciaal corona-infonummer: 054/89.04.41. (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) en beschikt de gemeente over een nieuw en tijdelijk e-mailadres: corona@galmaarden.be, waar iedereen met al zijn vragen terecht kan.

“Naast dit speciaal infonummer hebben wij ook een folder rondgestuurd ‘Samen tegen corona’ waarop onze inwoners heel wat informatie vinden over deze ziekte”, verduidelijkt burgemeester Patrick Decat (CD&V). Het Lokaal Bestuur Galmaarden volgt alle beslissingen over corona op de voet en neemt ook een aantal bijkomende maatregelen zoals de oprichting van een vrijwilligerspunt ‘Galmaarden Helpt’.

Op dit platform kunnen inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen zich opgeven. Vrijwilligers mogen zich op deze website registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen. De gemeentediensten zullen dit initiatief ondersteunen en de vrijwillige hulpverleners verbinden met de Galmaardenaren die hulp nodig hebben. De gemeente zorgt vrijblijvend voor een gratis vrijwilligersverzekering.