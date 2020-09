Galmaarden verlengt mondmaskerplicht op openbare plaatsen tot 15 september Amber Gys

01 september 2020

16u06 0 Galmaarden Burgemeester Patrick Decat (CD&V) heeft na advies van de provinciegouverneur en de lokale permanentiecel beslist om de Burgemeester Patrick Decat (CD&V) heeft na advies van de provinciegouverneur en de lokale permanentiecel beslist om de mondmaskerplicht die tot eind augustus gold , met twee weken te verlengen, tot en met 15 september. De schoolomgevingen werden nu ook aan de lijst van openbare plaatsen toegevoegd.

Voor iedereen ouder dan 12 jaar is het verplicht om op het hele grondgebied van Galmaarden (en Vlaams-Brabant) een mondmasker bij te hebben dat gebruikt kan worden in onverwacht drukke situaties waarbij de afstand van anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd. Het mondmasker moet ook sinds 29 juli verplicht gedragen worden op het Marktplein in Galmaarden, Plaats in Tollembeek en het Oudstrijdersplein in Vollezele. Ook bij het betreden van de sportcomplexen, speelterreinen en gemeentelijke gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht.

Verlening mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht gold tot eind augustus, maar wordt nu dus met twee weken verlengt. Vanaf 1 september moet men ook in de schoolomgevingen op schooldagen verplicht een mondmasker dragen. Deze zones worden met pictogrammen aangeduid. Mondmaskers zijn niet verplicht tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen. Ook tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Wandelen wordt hier uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op een van de locaties draag je dus een mondmasker. Als de coronacijfers gedurende de komende twee weken gunstig blijven evolueren voor Galmaarden, zal een versoepeling overwogen worden vanaf 15 september.