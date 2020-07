Galmaarden overschrijdt met drie nieuwe coronabesmettingen de alarmdrempel: “Drie gevallen vastgesteld na jeugdkamp” Amber Gys

28 juli 2020

13u53 19 Galmaarden Galmaarden heeft na drie besmettingen in de laatste zeven dagen de alarmdrempel overschreden. Dat komt neer op 34 positieve tests op 100.000 inwoners. “We hebben samen met de veiligheidscel beslist om een mondmasker te verplichten in de drie dorpskernen van de gemeente”, zegt burgemeester Patrick Decat. De cijfers zijn terug te brengen naar één bron, een teruggekeerd jeugdkamp.

Galmaarden werd op één week tijd geconfronteerd met drie nieuwe gevallen, dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Op een totaal van ongeveer 8.700 inwoners is dat beperkt, maar volgens de omrekening naar 100.000 inwoners (de maatstaf om alle Belgische gemeenten met elkaar te vergelijken, nvrdr.) heeft Galmaarden met 34 de alarmdrempel overschreden. “We zitten de komende dagen nog nauw samen met de veiligheidscel om de situatie te bespreken”, zegt burgemeester Patrick Decat (CD&V). “Ik kan er nog niet veel over kwijt. Wanneer er nieuwe maatregelen aankomen, zal dat zo snel mogelijk gecommuniceerd worden naar de bevolking.”

Besmetting van jeugdkamp

De drie nieuwe besmettingen zijn terug te brengen naar één bron, een jeugdkamp, waar bij de terugkeer van de groep een besmetting werd vastgesteld en die binnen dezelfde groep nog twee personen bevat. De betreffende personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Zij kregen het bezoek van Vlaams centrum voor contacttracing waarna al hun contacten in kaart werden gebracht. Ze werden op de hoogte gebracht van de situatie met de dringende oproep om de quarantainemaatregelen te respecteren.

Er vond een intergemeentelijk overleg plaats met de politie van de zone Pajottenland waarbij werd beslist om een intergemeentelijk BNIP-pandemie op te maken. Daarbij hebben we het voorstel gelanceerd aan onze provinciegouverneur om lokale contacttracers aan het werk te zetten Patrick Decat

“We staan in overleg met de dienst noodplanning van de provinciegouverneur om de situatie op de voet op te volgen”, aldus Decat. “Er vond een intergemeentelijk overleg plaats met de politie van de zone Pajottenland waarbij werd beslist om een intergemeentelijk BNIP-pandemie op te maken. Daarbij hebben we het voorstel gelanceerd aan onze provinciegouverneur om lokale contacttracers aan het werk te zetten.”

Mondmasker verplicht

De burgemeester wil benadrukken dat er geen reden is tot paniek. “Maar dit is wel een duidelijke wake-upcall. Ook een plattelandsgemeente kan getroffen worden door een nietsontziend virus.” Daarom heeft Decat een politieverordening opgemaakt waarbij het dragen van een mondmasker verplicht wordt vanaf 29 juli. “Deze wordt verplicht in de drie dorpskernen (straten Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein), op de gemeentelijke sportcomplexen en op speelterreinen.”

Het mondmasker is niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen en niet verplicht tijdens het sporten. Wandelen wordt onder dit besluit uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties draag je dus een mondmasker. Het overtreden van deze maatregelen zal gepast worden bestraft.