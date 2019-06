Galmaarden krijgt lokale veiligheidscel in de strijd tegen radicalisering Marc Colpaert

21 juni 2019

11u54 3 Galmaarden De gemeenteraad heeft het voorstel van N-VA, om een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisering, extremisme en terrorisme’ (LIVC-R) op te richten in Galmaarden, goedgekeurd.

Deze LIVC-R is een overlegplatform met als doel personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en om preventief en beschermend op te treden.

De diensten van het gemeentebestuur, scholen, bemiddelingsdiensten, begeleidingsdiensten voor minderjarigen en de sociale dienst van het OCMW kunnen al in een vroeg stadium signalen detecteren en doorgeven én ze kunnen ook zorgen voor een begeleidingstraject. “Wij hadden de oprichting van een LIVC-R reeds gevraagd in 2017, maar dit werd toen geweigerd. Nu de oprichting een wettelijke verplichting is geworden, kon de CD&V-meerderheid niet anders dan ons voorstel goed te keuren. N-VA is dan ook bijzonder blij dat we als gemeente kunnen bijdragen tot de algemene veiligheid van onze inwoners”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Rudy Thiebaut.