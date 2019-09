Galmaarden dooft deel van openbare verlichting tijdens 'Nacht van de Duisternis’ Michiel Elinckx

27 september 2019

16u54 0 Galmaarden Op zaterdag 12 oktober zal de gemeente Galmaarden de openbare verlichting van de kerken van Vollezele en Tollembeek dimmen.

Ook het standbeeld van Urbanus in Tollembeek zal een nachtje in de duisternis staan. De gemeente Galmaarden neemt deel aan de Nacht van de Duisternis. Gedurende een avond doven verschillende gemeenten opnieuw de openbare verlichting. Jaarlijks proeven zo 10.000 deelnemers even van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met deze jaarlijkse campagne zetten wordt de impact van lichtvervuiling in de kijker gezet.