Ga straks op zoek naar de stoel van Ferm Marc Colpaert

29 januari 2020

11u18 4

De vereniging Ferm afdeling Vollezele gaat volgende maand op verschillende plaatsen in hun gemeente enkele stoelen plaatsen, dit om hun vereniging en hun nieuwe naam meer in de kijker te zetten.

Sinds vorige week is in heel Vlaanderen de KVLV van naam veranderd en kreeg de vereniging nu de naam ‘Ferm’. In de zaal De Notelaar in Vollezele kwamen een dertigtal leden samen om het programma van het voorjaar te bespreken. “Naast de gewone activiteiten zoals bloemschikken, koken en andere creatieve bezigheden doen we vanaf februari ook een speciale actie”, vertelde voorzitter Elke Mertens. Zo gaan ze vanaf volgende week op enkele plaatsen in hun gemeente enkele stoelen plaatsen, versierd in de kleuren van Ferm. “Het is de bedoeling dat mensen die deze stoel zien staan een foto maken van die stoel en deze foto naar ons opsturen en de origineelste inzending krijgt een geschenkje. Hierdoor krijgt onze nieuwe naam en onze vereniging meer aandacht en hopen wij op nog wat nieuwe leden”, aldus Elke. Na de voorstelling van het programma werd er nog een drankje en een hapje genuttigd.