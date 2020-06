Ga in het Pajottenland veilig op zoek naar de ‘Schat van Vlieg’ Amber Gys

22 juni 2020

13u40 3 Galmaarden Jeugdregio Pajottenland zocht dit jaar naar een veilig alternatief om de ‘Schat van Vlieg’ te laten doorgaan. Ze werkten samen met de preventiedienst en het Huis van het Kind om een zoektocht te ontwikkelen die helemaal coronaproof is. Afgelopen jaar namen zo'n 1.321 deelnemers deel aan de zoektocht.

De jaarlijkse zomerzoektocht ‘Schat van Vlieg’ zal er dit jaar toch iets anders uit zien dan de afgelopen jaren. Het principe blijft hetzelfde: ga op zoek naar de schatkist door verschillende opdrachten te volbrengen. Dit jaar staat tijdens de zoektocht het thema ‘horen en luisteren’ centraal. Jeugdregio Pajottenland partnerde samen met de preventiedienst van het Pajottenland en het Huis van het Kind om alles in goede en veilige banen te kunnen leiden tijdens deze coronacrisis.

De zoektocht gaat door in de gemeenten Galmaarden, Bever, Herne, Gooik, Pepingen en Lennik. Via een boekje (af te halen op de gemeente of te downloaden op de website) werd een wandelroute uitgestippeld. Tijdens de wandeling krijgen de kinderen de kans om verschillende opdrachten te volbrengen om op het einde de juiste code van de schatkist te kunnen ontrafelen.

Coronaproof

Het hele parcours werd coronaproof gemaakt zodat iedereen in veilige omstandigheden plezier kan maken. Zo werden de aanrakingen van de opdrachten tot een minimum beperkt en worden er in het boekje nog een paar veiligheidsregels opgelegd. Vanaf dit jaar kunnen ook de allerkleinsten deelnemen aan speciale opdrachten: ‘Schatjes van Vlieg’. De schatkist wordt niet meer fysiek op locatie geplaatst, daarvoor kan men na de zoektocht wel op het gemeentehuis terecht. Nadat je een selfie hebt genomen bij het eindpunt, kan je op het gemeentehuis je kaart laten stempelen en nog een leuke prijs winnen.

Ook werd er een extra wedstrijd gekoppeld via Facebook: ‘Raad het geluid’ om zo nog extra kans te maken op een prijs. Voor volwassenen wordt er binnenkort ook een fotobingo georganiseerd waarbij er elke week een rit met paard en koets door het Pajottenland wordt weggegeven. De komende weken zullen er op Facebook ook nog wat picknickplekjes in de kijker worden gezet om families aan te moedigen om samen op stap te gaan. Begin juli wordt er dan ook weer bij elke 6 tot 12-jarige een ‘Blijf in je buurt’-boekje afgeleverd met tips en activiteiten om de kinderen bezig te houden.