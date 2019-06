Frituur 't Pleintje levert nu aan huis Marc Colpaert

12 juni 2019

14u46 4 Galmaarden Franky Vyverman van Frituur ‘t Pleintje in Tollembeek wil voortaan frietjes leveren aan huis. Hij is de eerste in de regio. Bestellen kan alleen via de website en is mogelijk voor mensen uit Tollembeek, Herne, Galmaarden en Vollezele.

Franky opende enkele jaren geleden een kleine frituur op de parking naast de Hernestraat in Tollembeek. Ondertussen werd de zaak uitgebreid. Nu komt er ook een leveringsdienst bij. “Wij moeten mee met onze tijd. Daarom heb ik een bestelwagen aangeschaft om in deze streek frietjes thuis af te leveren, wat vandaag niemand van de collega’s doet”, legt Franky uit. De uitbater hoopt om meer klanten te lokken met de extra service. “Zo zullen mensen die niet goed te been zijn, hier nu eerder frietjes bestellen”, zegt hij. Bestellingen kunnen alleen online geplaatst worden via www.tpleintjetollembeek.be en moeten meteen online betaald worden. “Zo kunnen wij vlugger leveren en hoeven we geen cash mee te nemen in de wagen”, zegt Franky. Inwoners uit Tollembeek, maar ook mensen uit Herne, Galmaarden en Vollezele kunnen op zijn diensten een beroep doen. Een kaart op de website van 't Pleintje maakt duidelijk in welk gebied de zaak precies levert.