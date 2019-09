Franky en Kathy openen broodjesshop Kings in Vollezele Marc Colpaert

27 september 2019

16u02 4

Rechtover de gemeenteschool op de Ninoofsesteenweg 95 B1 in Vollezele heeft Franky Vyverman samen met zijn vrouw Kathy De Nul een broodjesshop geopend. Door werken voor zijn deur kan de zaak niet op volle toeren draaien. “Maar dat is misschien niet slecht om langzaam van start te gaan”, vertellen Franky en Kathy. Franky heeft vandaag al een goed draaiende frituur ‘t Pleintje in Tollembeek en is ook van plan deze te behouden. “ Omdat de uitbating van een frituur vooral in de namiddag van start gaat en in het weekend had ik nog ruimte voor een nieuw project. Aangezien er een winkelpand vrijkwam in Vollezele en er geen broodjeszaak te vinden was langs de drukke Ninoofsesteenweg, heb ik de gok gewaagd om er nog een zaak bij te nemen, wel in combinatie met mijn frituur”, legt Franky uit. In de broodjeszaak zal vooral Sarah Timmerman achter de toog staan. De mensen kunnen er terecht voor het bestellen van allerlei gezonde broodjes, maar ook schotels om mee te nemen zoals lasagne, stoofvlees of balletjes in tomatensaus. De broodjes kunnen tevens ter plaatse genuttigd worden. “Wij focussen ook op enkele bedrijven die in de buurt actief zijn. De mogelijkheid bestaat om gewoon te bestellen en wat later de broodjes te komen halen. In de toekomst bestaat de kans dat we de broodjes ook ten huize brengen bij bedrijven, maar dit zal nog niet voor dit jaar zijn”, zegt Kathy.

Toeval wil dat er momenteel werken worden uitgevoerd voor hun deur. “Dit zorgt er voor dat er minder mensen langs rijden, maar is tevens voor ons een goede zaak zodat het minder druk is en we rustig kunnen van start gaan. Er is trouwens een grote gratis parking langs de overkant van de straat”, legt Franky uit. De zaak is open van dinsdag tot zaterdag van 6 tot 14 uur, op zaterdag openen ze pas om 7.30 uur de deuren. Bestellen kan via: kingsvollezele@gmail.com.