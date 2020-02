Flietermolen verkoopt 70 broden in kwartier tijd Marc Colpaert

02 februari 2020

10u45 3 Galmaarden De Flietermolen in Tollembeek heeft zaterdag op amper een kwartiertje 70 broden van het bakkersatelier ‘t Bruut uit Herne verkocht. Heel wat mensen trokken dus huiswaarts zonder brood. Julian Still van de Flietermolen begint steeds meer te denken om op vaste dagen brood te verkopen in zijn molen.

Sinds enkele jaren wordt er heel wat rogge, spelt, gerst en tarwe gemalen in de Flietermolen gelegen in de woonwijk Flieterkouter in Tollembeek. Het was Julian Still, die als eigenaar de stuwende kracht was om de Flietermolen opnieuw de uitstraling van zoveel jaar terug te geven. En dat sloeg aan. Vorig jaar verdrievoudigde de omzet tegenover 2018.

Zaterdag werd in samenwerking met het bakkersatelier ‘t Bruut uit Herne, het plan opgevat om brood te verkopen in de molen, waarvan het graan of spelt werd gemalen in de Flietermolen zelf. “Wij hadden het niet verwacht, maar na een kwartiertje waren al onze broden de deur uit. De Flietermolen werd echt overrompeld door buren, maar ook door mensen van iets verderop”, aldus Julian. Deze eerste broodverkoop was een test. “Vorig jaar sloot bakkerij Wendy haar deuren in het centrum van Tollembeek, dus moeten heel wat mensen op zoek naar een nieuwe zaak om brood te kopen. Vandaag was nog maar eens duidelijk dat heel wat mensen het wel zouden zien zitten om bij ons in de Flietermolen te komen voor hun brood. Wij zullen dan ook nagaan of een grotere samenwerking met het bakkersatelier uit Herne mogelijk is”, besluit Julian.