Flietermolen gooit de deuren open Marc Colpaert

31 mei 2019

10u29 5

De Flietermolen in de Flieterkouter in Tollembeek gooide de deuren open en zodoende mochten heel wat mensen kennismaken met deze opnieuw werkende, meer dan tweehonderd jaar oude molen. Eigenaar en bezieler achter het hele Flietermolen verhaal Julian Still had samen met enkele vrijwilligers ervoor gezorgd dat de nodige tafels en stoelen geplaatst werden voor de molen. De bedoeling was dat de mensen een bezoekje brachten aan de molen, daarbij de nodige uitleg kregen van Julian en nadien nog even bleven hangen om iets te drinken en te genieten van een lekkere pannenkoek. Tevens bestond de mogelijkheid om bio-bloem en bio-meel aan te kopen uit eigen streek. Heel wat mensen zakten af naar de molen.