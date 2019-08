Feest en een stukje taart voor Marie die 103 jaar werd Marc Colpaert

19 augustus 2019

15u16 3

Marie Dauwe uit Galmaarden heeft ondertussen de mooie leeftijd van 103 jaar bereikt en dat werd gevierd in het Domein Castelmolen in Ninove met haar familie en vrienden. Marie woonde tot bijna drie jaar geleden nog in haar huisje in Galmaarden, op enkele tientallen meters van de Bosberg. Ze was de kaap van de 100 al even voorbij, toen ze naar het rusthuis ‘Onze-Lieve-Vrouw met de Rozen’ in Domein Castelmolen in Ninove ging. Marie trouwde meer dan een halve eeuw geleden met Albert, maar het koppel kreeg geen kinderen. Ze waren nog maar enkele jaren getrouwd toen Albert al kwam te overlijden. Marie is nog heel helder van geest maar door een val vorig jaar is haar gehoor fel achteruit gegaan. “Ik kan nog wel wat stappen, maar horen wat de mensen zeggen, gaat steeds moeilijker. Je moet me niet vragen hoe ik zo oud ben geworden, ik vraag het mij soms ook af, ik weet het zelf niet”, lacht ze. Ondertussen is ook haar zus Palmyre, die nog maar 95 is en andere familieleden aangekomen, om samen een lekker stukje chocoladetaart te eten. En daar had Marie geen probleem mee, want in geen tijd was het stukje chocoladetaart opgegeten.