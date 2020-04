Familie Cromphout ten einde raad: Stopzetten van de pacht na meer dan

50 jaar nog steeds niet mogelijk Marc Colpaert

02 april 2020

16u21 10 Galmaarden De familie van Johan Cromphout uit Galmaarden is al jaren aan het proberen om de pacht van drie stukken landbouwgrond ongedaan te maken. Al sinds het jaar 1968 worden deze stukken land verpacht en nu Johan deze percelen wil laten bebossen is dit niet mogelijk. Ook via het vredegerecht komt er geen oplossing uit de bus. “Hoe kan dat je je grond meer dan 50 jaar kwijt bent aan een pachter?” vraagt een ontgoochelde Johan zich af.

De stukken grond in Galmaarden werden ooit verpacht door de grootvader van Johan, Jean-Batiste Cromphout, aan de vader van de huidige pachter. Het gaat hier over een mondelinge overeenkomst, zonder opgestelde akte. “Het oudste geschreven document dat wij terugvonden als bewijs van betaling, dateert uit 1968. Inmiddels werd de grond geërfd door mijn vader Jean Cromphout, die op zijn beurt de grond in onverdeeldheid geschonken heeft aan zijn 3 kinderen: Christine, Lucien en ik”, aldus Johan.

De pacht ging ondertussen over van de eerste pachter naar zijn zoon zonder dat Jean, de verpachter, daar enige zeggenschap over had. “Mijn vader wil reeds jaren deze pacht stopzetten, omdat hij zelf deze gronden wilde gebruiken, maar hij is er nooit in geslaagd om ook maar enig contact te krijgen met de pachter, niet mondeling en ook niet via een aangetekend schrijven”, vertelde Johan.

Bos aanplanten

Nu deze grond eigendom is van Johan en zijn broer en zus, willen ze de pacht stopzetten en deze gronden aanwenden om er een bos aan te planten. “Alle contact met de huidige pachter is tot vandaag altijd vruchteloos geweest, telefonisch is de man onbereikbaar, als we aanbellen is hij nooit thuis, zelfs op verschillende aangetekende brieven om ons te contacteren voor een gesprek, kregen wij nog nooit enige reactie.

Wij begrijpen dat er een bepaalde bescherming moet bestaan voor landbouwers, maar op deze manier blijven heel veel eigenaars gewoon in de kou staan Johan Cromphout

Wij hebben hem al eind 2016 in een aangetekend schrijven laten weten dat wij de pacht wensen op te zeggen en hebben hem een opzegtermijn aangeboden van 3 tot 4 jaar. Dit bleef echter zonder reactie”, zucht Johan.

Eigenaars in de kou

“Aangezien dit ons dus een uitzichtloos doveman gesprek lijkt, en de advocaat denkt dat we toch niets gaan bereiken, heeft de familie via de vrederechter een verzoek tot verzoening aangevraagd, om deze mensen eindelijk tot reactie te dwingen. Maar ook dat draaide op niets uit, de pachter kwam gewoon niet opdagen. Dus vond de vrederechter dat ze daar geen uitspraak over kon doen en dat we het dus maar zelf moesten uitzoeken”, aldus Johan.

“Wij vinden het feit dat de pachter deze gronden niet wil afstaan zeer oneerlijk ten opzichte van de wettelijke eigenaars en willen dit hierbij aanklagen. Wij begrijpen dat er een bepaalde bescherming moet bestaan voor landbouwers, maar op deze manier blijven heel veel eigenaars gewoon in de kou staan. Wij willen deze gronden nuttig gebruiken en weten geen raad met dit onrecht”, besluit de familie.