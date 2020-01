Extra parkeerplaatsen zijn broodnodig aan het station van Tollembeek

Te weinig plaats aan het station en dan staat er nog een oplegger in de weg Marc Colpaert

17 januari 2020

16u33 3

De pendelaar die met de wagen naar het station van Tollembeek komt doet er goed aan om op tijd te komen want de parkeerplaatsen zijn zeker na 7 uur op sommige dagen beperkt. Gelukkig zijn er plannen om in de onmiddellijke omgeving een parkeerstrook voor 50 auto’s te voorzien. Een oplegger zorgt onterecht voor wrevel onder de pendelaars.

Wie op een normale dinsdag of donderdag in Tollembeek de trein wilt nemen richting Brussel of Geraardsbergen, doet er goed aan om op tijd te komen. Zeker als je als pendelaar eerst je wagen wilt kwijt geraken ter hoogte van het station. Heel wat pendelaars weten het ondertussen dat het op sommige dagen heel druk kan zijn op deze parking in Tollembeek. “Wie na 7 uur in de ochtend nog een parkeerplaatsje moet vinden kan op sommige dagen lang zoeken, zeker op dinsdag en donderdag is het heel druk”, kregen wij te horen van verschillende pendelaars. Nochtans is er vandaag een ruime parking voorzien aan het station, maar door de goede verbinding met Halle, Geraardsbergen en Brussel pakken steeds meer mensen de trein naar hun werk.

En dan is er nog een bijkomend pijnpunt volgens sommige pendelaars en dat is een oplegger van een vrachtwagen die al sinds maanden enkele parkeerplaatsen wegkaapt van de pendelaars. “Moest die persoon de oplegger van zijn vrachtwagen willen verplaatsen, dan kunnen er dadelijk 3 of 4 wagens meer parkeren”, vertelde een pendelaar ons. Na controle ter plaatse blijkt daadwerkelijk dat er een oplegger op de parking staat naast het station van Tollembeek. Deze is van het houtbedrijf D’Hont even verderop. “Dat is zeker mijn oplegger die daar al enige tijd staat”, begint Philippe D’Hont. “En ik ben niet van plan om deze te verplaatsen, want deze oplegger staat op mijn eigendom. Jaren terug kocht ik deze lap grond dus zie ik geen reden om deze te verplaatsen. Deze oplegger zorgt er tevens voor dat sommige pendelaars hun wagen niet tot voor mijn poort plaatsen, want dit is ook al voorgevallen, dat ik in mijn eigen bedrijf niet meer binnen of buiten geraakte”, aldus Philippe.

Maar er is hoop voor de toekomst want de Vlaamse Overheid heeft blijkbaar een budget voorzien van 365.005 euro in de heraanleg van de NMBS-parking en voor extra parkeerplaatsen. “Wij hebben hier al enkele vergaderingen over gehad en de bedoeling is om in de Kramerijkstraat een extra parkeerplaats voor 50 voertuigen te voorzien. Dit zou er moeten toe bijdragen dat de pendelaars gemakkelijker hun wagen aan het station van Tollembeek kunnen kwijt geraken”, aldus burgemeester Patrick Decat(CD&V). Een datum voor de aanvang van de werken is vandaag nog niet bepaald.