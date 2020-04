Extra maatregelen voor bezoek aan containerpark Amber Gys

05 april 2020

17u18 0 Galmaarden Veel containerparken gaan vanaf 7 april weer open, maar er gelden overal nieuwe, aangepaste regels. In Galmaarden doen ze dit op basis van de nummerplaat van je wagen.

ILvA opent het containerpark in Galmaarden opnieuw op dinsdag 7 april. Je kan er dan opnieuw terecht met jouw afval, enkel asbest is niet toegestaan “We vragen om enkel naar het containerpark te gaan indien dat écht nodig is. Wanneer je toch naar het containerpark dient te komen, gelden ook hier enkele veiligheidsmaatregelen", klinkt het. De afstandsregels moeten gerespecteerd worden en cash betalingen zijn niet mogelijk.

Om de toestroom van bezoekers te beperken kunnen voertuigen waarvan de cijfercombinatie van de nummerplaat eindigt met een oneven getal het containerpark bezoeken op 7, 9 of 15. Voertuigen waarvan de cijfercombinatie van de nummerplaat eindigt met een even getal alsook gepersonaliseerde nummerplaten kunnen het containerpark bezoeken op 8, 14 of 16 april. Op zaterdag 11 en 18 april kan elk voertuig ongeacht de nummerplaat het containerpark bezoeken.

Verkeersmaatregelen

Om het verkeer naar het containerpark vlot te laten verlopen zal het containerpark bereikbaar zijn komende van het Marktplein van Galmaarden. In de Hollestraat ter hoogte van de Vijfhoek wordt een opsplitsing gemaakt van gewoon verkeer via de Modrielaan en verkeer naar het containerpark via de Hollestraat. De Brusselstraat is toegankelijk voor plaatselijk verkeer en openbaar vervoer. Doorgaand verkeer dient zich via de Plaatsstraat naar Tollembeek en Vollezele te begeven.

Een gemachtigd opzichter zal toezien op het naleven van de verkeersregeling. Indien nodig zal de politie sanctioneren.