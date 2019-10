Extra financiering van 1.317.018 euro voor de gemeente Galmaarden Marc Colpaert

09u54 12 Galmaarden Volgens gemeenteraadslid Rudy Thiebaut (N-VA) gaat de gemeente Galmaarden 1,3 miljoen extra geld krijgen van de nieuwe Vlaamse regering.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. In Vlaams-Brabant gaat het in totaal om liefst 126 miljoen euro. Dit is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. “Voor Galmaarden betekent dit een extra financiering van 1.317.018 euro voor deze lokale bestuursperiode”, verduidelijkt N-VA-gemeenteraadslid en voorzitter Rudy Thiebaut. Hij roept het gemeentebestuur op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeente beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, veilige schoolomgevingen en een energiezuinig beleid.