Er hangt een boom over de Hazendries momenteel geen doorgang mogelijk

Marc Colpaert

09 februari 2020

17u36

Een omgevallen boom in de Hazendries in Tollembeek zorgt er voor dat doorgaand verkeer momenteel niet mogelijk is. Door de hevige storm die de naam Ciara meekreeg is de kruin van een populier in een bosje in de Hazendries afgebroken en naar beneden gevallen. Het stuk boom wordt momenteel nog gedragen door enkele elektriciteitsdraden, maar hierdoor is de straat volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. Burgemeester Patrick Decat(CD&V) verwittigde ondertussen al de brandweer, die ter plaatse zal komen om de takken op te ruimen. De eigenaar van het bosje kwam ter plaatse de schade opmeten. “Vijf jaar geleden viel er ook al een boom, toen op een voetweg, vandaag is het iets erger want de straat is nu volledig afgesloten. Gelukkig gaan er niet veel mensen de baan op met deze storm”, aldus de eigenaar.