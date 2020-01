Enkele pendelaars kregen een boete omdat hun wagen verkeerd geparkeerd stond Marc Colpaert

16u58 2 Galmaarden Zes pendelaars die hun wagen verkeerd hadden geparkeerd in de Muylebeekstraat in Tollembeek kregen een boete van de Politie Pajottenland. Vorige week vertelden wij nog dat er dringend werk moet gemaakt worden van meer parkeermogelijkheden aan het station van Tollembeek.

Het toeval wil dat het maandagochtend klachten regende op de sociale media, van mensen die in de Muylebeekstraat of in de buurt wonen. Blijkbaar stonden er twaalf wagens vanaf het begin van de Muylebeekstraat, allemaal van pendelaars die wat verderop aan het station van Tollembeek de trein wilden nemen. Enkele van die wagens stonden in overtreding, anderen mochten er wel staan. Feit is dat de politie blijkbaar ook op de hoogte was van deze wrevel, want ondertussen werden zes voertuigen beboet.

“Bij het begin van de Muylebeekstraat mag je niet zomaar parkeren. Normaal geven wij altijd eerst een verwittiging, maar blijkbaar stonden er vandaag opnieuw 6 mensen - die al een verwittiging hadden kregen - op de verkeerde plaats, dus werd er nu een proces verbaal opgesteld. Dat zal eerstdaags naar de betrokkene worden opgestuurd”, laat korpschef Philippe Annys weten. De bewoners hopen dat de mensen in de toekomst twee keer nadenken alvorens hun wagen zomaar achter te laten. Voor de pendelaars zit er niets anders op dan de boete te betalen.