Enkele betonnen elektriciteitspalen over de Markrivier, is dat wel een brug? Tollembeeks N-VA-gemeenteraadslid ziet ze liever verdwijnen Marc Colpaert

06 juni 2019

15u14 1 Galmaarden Een soort noodbrug over de Markrivier in Tollembeek - in werkelijkheid enkele oude elektriciteitspalen naast elkaar - die er al meer dan 30 jaar ligt, is voor gemeenteraadslid Rudy Thiebaut (N-VA) niet meer van deze tijd. “Ofwel moet de gemeente er voor zorgen dat deze ‘brug’ veiliger wordt, ofwel moet ze verdwijnen, maar deze toestand aanhouden is niet wenselijk, want de gemeente is verantwoordelijk als morgen hier een kind in het water valt en verdrinkt”, zegt hij.

Al vele jaren ligt ter hoogte van het sportcomplex van Tollembeek een soort van noodbrug over de Markrivier, die op deze plaats ongeveer een zestal meter breed is. Deze zogenaamde brug is niets anders dan 7 of 8 oude, betonnen elektriciteitspalen, die naast elkaar over de Markrivier werden geplaatst. “Ik weet dat deze brug hier al vele jaren ligt, maar sinds kort loopt het Markepad hier juist langs en komen er dagelijks vele wandelaars voorbij. Daarnaast stond er vroeger een afsluiting. Het is dan ook niet meer van deze tijd om zoiets als brug te gebruiken. De betonpalen liggen schots en scheef en als klap op de vuurpijl is er geen leuning. Dat hier nog geen ongelukken gebeurd zijn, is een half mirakel en hopelijk blijft het zo”, aldus Thiebaut.

Oplossing zoeken

De palen waren bedoeld om er voor te zorgen dat men vanuit het sportcentrum gemakkelijk over de Markrivier kon geraken, om verloren ballen te gaan halen. Ook burgemeester Patrick Decat (CD&V) weet dat die palen daar al lang liggen. “Nu meer en meer mensen gebruik maken van het Markepad en dus ook van deze bru, is het noodzakelijk dat wij bekijken hoe we dit kunnen oplossen. We zullen eerst moeten nagaan wie deze elektriciteitspalen daar geplaatst heeft”, aldus de burgemeester.