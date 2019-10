Elf fietsers hebben ontbrekende of gebrekkige verlichting bij controles Tom Vierendeels

25 oktober 2019

18u45 0 Galmaarden De lokale politiezone Pajottenland heeft afgelopen week 88 fietsers gecontroleerd aan de station van Herne, Galmaarden en Tollembeek. De focus ging naar de fietsverlichting. Elf fietsers kregen een mondelinge waarschuwing van de agenten.

De agenten controleerden de zwakke weggebruikers op hun fietsverlichting tussen 6 en 8 uur aan de stations van Herne, Galmaarden en Tollembeek. De elf personen die een waarschuwing kregen moeten zich voor 28 oktober in regel stellen. De agenten controleerden ook of alle fietsen in de fietsenstallingen slotvast achtergelaten werden. Tot slot leek ook niemand onterecht gebruik te maken van een parkeerplaats voor mindervaliden.