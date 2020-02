Eerste winteractiviteit van Pajottenland+ was een succes Marc Colpaert

04 februari 2020

Pajottenland+ organiseerde op 1 februari een eerste winteractiviteit in Galmaarden, waar een 150 mensen op af kwamen. De eerste activiteit begon ter hoogte van de lokalen van Chiro Albatros in de Hernestraat in Tollembeek. Van daaruit ging het met enkele bussen naar de verschillende locaties, zoals B&B Hof ter Haegen in Vollezele, de Flietermolen en de Heetveldemolen in Tollembeek. Die locaties werden letterlijk ‘in het licht’ gezet met animatie en spektakel voor groot en klein. In de Flietermolen in Tollembeek kregen de bezoekers bij aankomst een lekkere tas soep en een snee vers brood. Pajottenland+ is van plan om ook in de toekomst nog andere winteractiviteiten te organiseren en zo ons Pajottenland nog meer te promoten. De deelnemers aan deze eerste winteractiviteit waren in ieder geval blij met het initiatief van Pajottenland+.