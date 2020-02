Eerste weggeefkast staat op de binnenkoer Baljuwhuis Marc Colpaert

10 februari 2020

13u56 0 Galmaarden Op de binnenkoer van het Baljuwhuis werd maandag de eerste weggeefkast van Galmaarden voorgesteld. Mensen kunnen er hun spulletjes die ze niet meer nodig hebben achterlaten en wie iets kan gebruiken, mag het meenemen uit de kast.

Vanaf vorige zaterdag staat de nieuwe weggeefkast in de kleuren van Ferm te blinken in het Baljuwhuis. De weggeefkast geeft iedereen de mogelijkheid anoniem spullen te doneren die ze niet meer nodig hebben. Maar je kan de spullen ook gewoon meenemen zonder iets in de plaats te geven. “Op deze manier hebben we aandacht voor duurzaamheid en het hergebruik van spullen. Tegelijkertijd willen we via deze kast mensen en gezinnen ondersteunen”, aldus het Huis van het Kind Pajottenland.

De weggeefkast geeft een nieuw leven aan (kinder)spullen die niet meer gebruikt worden. De spullen moeten wel nog in goede en bruikbare staat zijn. Propere kledij, huisraad, schoenen, accessoires, speelgoed, schoolgerief en nog veel meer kunnen in de kast gelegd worden. “Afval, kapotte of onbruikbare spullen zijn niet welkom. Indien de kast leeg is of ze bevat spullen die er niet in thuis horen, neem je best contact op via het nummer 0477/35.30.07", vertelt Rita Paindavin van Ferm.

Gustaaf Vanvaerenbergh bracht al meteen twee vesten mee om in de kast te plaatsen. “Ik ben er als het ware ‘uitgegroeid’, uit mijn jassen, maar deze zijn nog in een goede staat, dus laat ik ze hier maar achter”, lacht Gustaaf.