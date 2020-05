Eerste lading mondmaskers op 18 mei in de brievenbus Amber Gys

15u15 1 Galmaarden De eerste lading mondmaskers die werden besteld in samenwerking met intercommunale Haviland, zal vanaf 18 mei in de brievenbus belanden. De andere mondmaskers zijn in de loop van de volgende dagen aan de beurt.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om via intercommunale Haviland mee in de groepsaankoop van mondmaskers te stappen. “Betrouwbaarheid, prijs-kwaliteitsverhouding en haalbare levertermijnen stonden voorop bij de aankoop van deze stoffen herbruikbare mondmaskers”, klinkt het bij de gemeente. Iedere inwoner vanaf 12 jaar krijgt één mondmasker die in wekelijkse golven geleverd en bedeeld worden. Op die manier zal iedere inwoner ten laatste eind mei een mondmasker bezorgd krijgen aan huis.

Het bestuur besliste om de verdeling zo objectief mogelijk te organiseren. Zo hebben ze alle straten van Galmaarden alfabetisch gerangschikt en worden de straten Avondvrede tot en met de Brusselstraat als eerste bedeeld. Die inwoners ontvangen een envelop met daarin een mondmasker en twee filters. In elke envelop zit ook een duidelijke gebruiksaanwijzing voor de mondmaskers. Het personeel is momenteel druk in de weer om de pakketjes klaar te maken, ook zij zullen die in de loop van de komende dagen verdelen.