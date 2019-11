Een tentoonstelling over de beide wereldoorlogen in het Baljuwhuis Een unieke kans om het verleden te ontmoeten Marc Colpaert

08 november 2019

Op zaterdag 9 november wordt er in de grote zaal van het Baljuwhuis een grote tentoonstelling georganiseerd over de twee oorlogen. Ter gelegenheid van de herdenking van de twee wereldoorlogen en 75 jaar bevrijding kan men in het Baljuwhuis een tentoonstelling bezoeken waar heel wat wapens, foto’s van gesneuvelden, medailles, oude postkaarten en documenten van civiele slachtoffers worden tentoongesteld. “Hier worden tal van voorwerpen die na zovele jaren nog eens het daglicht zien tentoongesteld en nadien verdwijnen deze weer voor vele jaren in archiefkasten”, vertelde Michel Matthijs de drijvende kracht achter deze tentoonstelling. De tentoonstelling gaat door op zaterdag 9 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.