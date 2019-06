Een splinternieuwe voetgangersbrug over de Markrivier Marc Colpaert

14 juni 2019

15u59 4 Galmaarden Sinds deze week heeft Galmaarden er een splinternieuwe voetgangersbrug bij, pal in het centrum. Er wordt tevens een nieuwe verbindingsweg gemaakt door de tuin van het Baljuwhuis naar de nieuwe brug. Die zal worden geopend in de loop van volgende week.

In de Nieuwstraat in Galmaarden is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volop bezig met de werken voor het plaatsen van een beschermdijk, die op sommige plaatsen tot meer dan twee meter hoog kan worden. De plaatsing van een beschermdijk moet vooral de inwoners uit het centrum van de gemeente beschermen tegen wateroverlast van de Markrivier. Het plan kwam er nadat de laatste jaren heel wat wateroverlast was in deze regio. Tijdens die werken werd een oude voetgangersbrug ter hoogte van de Kammeersweg afgebroken. Het was de bedoeling om een dertigtal meters verderop een nieuwe brug te laten plaatsen over de Markrivier. Deze brug werd zopas geplaatst en zal vanaf begin volgende week ook gebruikt kunnen worden door de vele wandelaars die via het Markepad naar de Heetveldemolen in Tollembeek wandelen.

Wilfried Demol die naast de Markrivier woonachtig is, was een van de eerste personen samen met kraanman Wim Kegels die de nieuwe brug kwamen uittesten. “Het is een mooie voetgangersbrug geworden en in een speciale gegalvaniseerde materie. Hier gaan ze de eerste jaren geen onderhoudswerk aan hebben”, vertelde Wilfried. Voor het plaatsen van de brug werd een speciale kraan van 54 ton naar Galmaarden gehaald.