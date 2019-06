Een reis rond de wereld in het Sint-Catharinacollege En de juffen waren ook van de partij Marc Colpaert

24 juni 2019

In het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden werd het jaarlijks schoolfeest georganiseerd, dit jaar met als thema ‘een reis rond de wereld’. Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school deden hun best om met de nodige danspasjes de ouders, grootouders en vrienden op te fleuren tijdens deze zonovergoten dag. De speelplaats zat afgeladen vol en de sfeer was mede door de zon heel zomers en voortreffelijk te noemen. Op zeker moment sprongen ook de juffen verkleed als zwemsters het podium op, tot ze bijna opgepeuzeld werden door een gevaarlijke haai(meester Wim). Op het einde kwamen alle kinderen samen op het podium voor een laatste dans dat op heel wat applaus kon rekenen van het talrijk opgekomen publiek.