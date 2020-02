Een meer dan geslaagd eerste optreden van Studio E

Marc Colpaert

17 februari 2020

13u57 3 Galmaarden De meisjes en jongens van dansstudio Studio E uit Kokejane gaven een geslaagd eerste optreden in de grote zaal van het Baljuwhuis van Galmaarden.

Toen Evi De Muylder (20) uit Tollembeek te horen kreeg dat de eigenaar van een dansschool uit Herne er mee wilde stoppen, trok ze haar stoute schoenen aan en begon ze zelf een nieuwe dansschool: Studio E. “Ik gaf al een tijdje les in Kokejane en wilde daar absoluut mee doorgaan. Toen de vorige eigenaar er dan wilde mee stoppen was dit mijn kans om door te gaan en Studio E in het leven te roepen”, vertelde Evi. Ondertussen is er een tachtigtal meisjes en jongens ingeschreven die op regelmatige basis komen dansen.

Positieve reacties

Tijdens het valentijnsconcert van Amicato in Galmaarden mochten de danseressen en dansers van Studio E voor de eerste keer enkele optredens verzilveren. “Dat liep heel goed en na de voorstelling kreeg ik heel wat positieve reacties op de dansoptredens van Studio E. Wij gaan dan ook in de toekomst nog meer optredens voorzien buiten onze dansstudio”, verzekert Evi.

Meisjes en jongens zijn vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot 16 jaar van harte welkom om mee te komen dansen. Volgend jaar hoopt Evi tevens om te starten met volwassenen. Meer info via : www.dansstudio-e.com.