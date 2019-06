Een kabeldefect zorgt voor elektriciteitsproblemen bij 500 gezinnen Marc Colpaert

20 juni 2019

12u17 3

In de nacht van woensdag op donderdag was er een kabeldefect in de regio van Tollembeek, Vollezele en Herne, hierdoor zaten een 500-tal gezinnen zonder stroom gedurende anderhalf uur. Wie nog gebruik maakte van een elektrische wekker om op te staan, kon wel eens een probleem gehad hebben deze ochtend. Want volgens Fluvius was er geen elektriciteit tussen 1.58 uur en 3.26 vorige nacht. “ In de nacht van woensdag op donderdag was er een kabeldefect op ons middenspanningsnet in de regio Tollembeek. Hierdoor zaten een 500-tal klanten van Fluvius zonder stroom tussen 1.58 uur en 3.26 uur", vertelde David Callens, de regionale woordvoerder van Fluvius. Ook Kris Poelaert(CD&V), burgemeester van het naburige Herne, liet ons weten dat heel wat gezinnen in Herne ook zonder stroom zaten. Gelukkig was na anderhalf uur alles opgelost. Al werden er gedurende de voormiddag nog tal van controles op het net uitgevoerd.