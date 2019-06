Een hamburger voor de bloedgevers Marc Colpaert

05 juni 2019

12u14 3

Tijdens de bloedafname in het Baljuwhuis van Galmaarden kwamen niet minder dan 130 mensen bloed doneren, onder hen ook tien mensen die voor de eerste keer langs kwamen. De vereniging de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden zou graag dit jaar minstens 500 mensen laten bloed doneren, tijdens vier bloedafnames door het jaar heen. “ Om dit resultaat te bereiken moeten er bij elke bloedafname minstens 125 mensen naar het Baljuwhuis komen. Begin dit jaar was dit al het geval en nu halen we met 130 kandidaten ook ruim het vooropgesteld doel”, vertelde voorzitter Christian Demeulder. Om extra mensen naar hun bloedafname te lokken werden deze verwend met onder meer een lekkere hamburger en een drankje. Bij de volgende bloedafname in de zomer krijgt iedereen een lekker ijsje.