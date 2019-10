Een creatieve houtworkshop bij houtzagerij D'Hont Marc Colpaert

29 oktober 2019

14u34 3

De natuurvereniging vzw De Mark organiseerde een creatieve houtworkshop in de houtzagerij D’Hont Houtimport, als houtzagerij al 80 jaar een gevestigde waarde in de Statiestraat in Tollembeek. In totaal een dertigtal personen zakten af om tal van leuke decoraties te maken. “Eind oktober is traditioneel de halloweenperiode en dit is dan ook het uitgelezen thema om met houtafval en tal van andere materialen uit de natuur, aan de slag te gaan en er griezelige of knappe decoraties mee te maken”, zei voorzitter André Prové. Om de creatieve geesten te voeden stonden er enkele huisbereide taarten op de deelnemers te wachten. Meer informatie over de natuurvereniging De Mark kan men vinden op: www.vzwdemark.be.