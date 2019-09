Een caravan op de speelplaats van De knipoog op de eerste schooldag Marc Colpaert

02 september 2019

De gemeentelijke lagere school De Knipoog uit Tollembeek had dit jaar als thema ‘samen op reis de wereld rond’, en hadden daarvoor zelfs een caravan op de speelplaats gezet. Het was druk aan de schoolpoort van De knipoog op 2 september, waar de juffen en meesters al de kindjes begroeten na de lange vakantie. Veel traantjes werden er nog niet weggepinkt al waren sommige kinderen toch heel blij dat mama of papa nog even bij hun waren. Om het thema ‘samen op reis’ duidelijk in de verf te zetten hadden de leerkrachten tal van vakantiespulletjes op de speelplaats gezet. Van een opblaasbare krokodil, roeispanen, een ligzetel tot zelfs een caravan was op de speelplaats te vinden. De iets oudere kinderen hadden ondertussen hun vriendjes al gevonden en waren al druk aan het spelen, een nieuw schooljaar is opnieuw begonnen.