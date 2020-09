Drukke verbindingsweg tussen Galmaarden en Tollembeek krijgt na meer dan 20 jaar voet- en fietspaden Tom Vierendeels

30 september 2020

16u31 0 Galmaarden De drukke verbindingsweg N272 tussen de dorpscentra van Tollembeek en Galmaarden krijgt de komende jaren een degelijk voet- en fietspad. Het dossier maakt een doorstart nadat het gemeentebestuur meer dan twintig jaar geleden voor het eerst de vraag aan de Vlaamse overheid stelde. Er wordt nu eindelijk budget voorzien, maar de uitvoering zal wel pas na 2022 starten.

De Plaatsstraat en Tollembeekstraat, die deel uitmaken van de gewestweg N272 tussen Tollembeek en Galmaarden, zullen veiliger gemaakt worden voor voetgangers en fietsgangers. In totaal gaat het om een traject van 1,8 kilometer. “Bedoeling is om langs weerszijden een voet- en fietspad aan te leggen”, verduidelijkt Ludo Persoons (CD&V), schepen voor Openbare Werken. “Waar dit niet mogelijk is komen fietssuggestiestroken. Dat is bijvoorbeeld het geval in de nabijheid van de Plaats in Tollembeek. Daarnaast zijn er ook uitwijkstroken voor bussen aan de haltes van De Lijn voorzien en komen er waar mogelijk parkeerplaatsen.” Tegelijkertijd zal er ondergronds ook een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd.

Persoons is tevreden. “Bij aanvang van de legislatuur was de aanleg van voet- en fietspaden een speerpunt voor mij”, stelt hij. “De N272 is één van de drukste wegen, misschien wel de belangrijkste weg op ons grondgebied. Hier passeert enorm veel verkeer, het is een belangrijke verbindingsweg tussen Geraardsbergen en Halle. Het zou jammer zijn moest ik dit niet in orde gekregen hebben, zeker met de drukke dorpscentra en de nabijheid van scholen op het traject.”

De plannen zijn eigenlijk al klaar, al zal wel bekeken worden of deze nog voldoen aan alle moderne vereisten Ludo Persoons (CD&V), schepen voor Openbare Werken

Vertraging

Het project heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad. “We hebben deze week overleg gehad met het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) en het Agentschap Wegen & Verkeer”, klinkt het. “Kabinetsmedewerkers lieten ons weten dat de vraag voor ‘t eerst in 1997 gesteld werd aan de bevoegde minister. Het dossier is onder het bewind van minister Ben Weyts (N-VA) ook niet vooruitgegaan omdat hij vooral werk wilde maken van het overhevelen van gewestwegen naar de gemeenten en steden. Dat zagen wij niet zitten. Overnemen is één zaak, maar de wegen ook onderhouden is een andere. Die kostprijs zou pas na enkele jaren duidelijk worden. Na de installatie van de nieuwe Vlaamse regering hebben we de vraag opnieuw schriftelijk gesteld en nu dus met succes. Men bevestigde ons deze week dat het project is opgenomen in het investeringsbudget.”

Tijdens de lange looptijd werden in het verleden wel al stappen ondernomen. “Zo zijn de plannen eigenlijk al klaar”, knikt Persoons. “Er zal wel bekeken worden of deze nog voldoen aan alle moderne vereisten. Zelf hebben we al voor 230.000 euro aan onteigeningen uitgevoerd. Er zijn er nu nog achttien te gaan. Daarbij worden wel geen huizen onteigend en moet er dus niets afgebroken worden.”

Groter project

De herinrichting van de Plaats- en Tollembeekstraat maakt deel uit van een nog groter project. “We zien graag het volledige traject tussen de Langestraat en de grens met Moerbeke heringericht worden”, besluit de schepen. “Het deel dat nu zal worden aangepast is het dossier dat al het langste loopt. We verwachten dat de delen tussen de Langestraat en de Plaats in Tollembeek enerzijds en de stukken tussen het centrum van Galmaarden en de grens met Moerbeke anderzijds zullen volgen.”