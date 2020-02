Dronken man door het lint tegen agenten Wouter Hertogs

28 februari 2020

11u13 0 Galmaarden Een 36-jarige man uit Galmaarden riskeert 6 maanden cel voor weerspannigheid. “Meneer is blijkbaar geen fan van de homofiele medemens en de moeders van de agenten”, aldus het parket.

Op 27 januari kreeg de politie een oproep binnen dat een stomdronken man voor problemen aan het zorgen was in het centrum van Galmaarden. De man werd bestuurlijk aangehouden en overgebracht naar het commissariaat van Dilbeek. Dat hij van zijn vrijheid beroofd werd was allerminst naar zijn zin en dat mochten de agenten horen. “Meneer is blijkbaar geen fan van de homofiele medemens en de moeders van de agenten”, verwoordde het parket het plastisch. Het bleef echter niet bij woorden; De man krabte en sloeg de agenten ook. Hij trachtte een van hen zelfs te bijten. “Alcohol is altijd het probleem”, gaf de man ter zitting toe, “er was een feestje geweest waarop ik veel gedronken had...en dan gebeuren dergelijke zaken.” Daarom vraagt de verdediging als probatievoorwaarde dat de man begeleid wordt met zijn alcoholprobleem en psychische ondersteuning krijgt. Uitspraak op 24 maart.