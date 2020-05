Drone neemt foto's van begraafplaatsen om graven te digitaliseren Amber Gys

20 mei 2020

17u16 0 Galmaarden De gemeente Galmaarden digitaliseert binnenkort alle graven om het begraafplaatsbeheer beter te kunnen organiseren.

In de week van 25 tot 29 mei zal je boven de verschillende begraafplaatsen in Galmaarden mogelijk een drone zien vliegen. De vijf begraafplaatsen in Galmaarden, Tollembeek, Vollezele en Herhout zullen dan in kaart gebracht worden. Alle beeldgegevens zullen worden gekoppeld aan een bestaand, digitaal geografisch informatiesysteem dat enkel de gemeente gebruikt. Personen worden niet herkenbaar in beeld gebracht.

Het is hiervan de bedoeling om in de toekomst op een eenvoudigere manier over de correcte gegevens beschikken voor wat betreft de juiste toekenning van begraafplaatsen, de concessieduur en de begraafwijze. Op deze manier wordt het een stuk makkelijker om bepaalde zones van de begraafplaatsen herin te richten omdat er een totaalvisie kan worden ontwikkeld op de volledige beschikbare ruimte. Deze werkwijze bespaart volgens de gemeente heel wat verplaatsingen, tijd en kosten.