Drie inbraken in Galmaarden: daders uit op geld en juwelen Tom Vierendeels

23 december 2019

17u52 5 Galmaarden Drie woningen in Galmaarden hebben op korte tijd ongewenst bezoek gekregen. Telkens werd enkele kamers doorzocht. De dieven waren vooral uit op juwelen en geld. Voorlopig is er geen spoor naar de daders. De politie onderzoekt de inbraken.

Een inbraak vond plaats tussen donderdagavond 17 uur en vrijdagnamiddag 15 uur in de Damstraat. Hier werd een raam aan de achterzijde van de woning ingeslagen. De daders doorzochten het volledige huis, maar dat bleek tevergeefs. Ze moesten afdruipen zonder buit. Vrijdag tussen 16.30 uur en 20.30 uur kreeg ook een woning in de Flieterkouter inbrekers over de vloer. Hoe de daders zich toegang konden verschaffen is onduidelijk, maar vermoedelijk gebeurde dit via het raam van de badkamer. Alle kamers werden doorzocht en de dieven vertrokken met cash.

Tot slot werd rond 18.30 uur ingebroken in een woning in de Zeuningenstraat. Hier klommen de daders via een regenpijp aan de achterzijde naar het plat dak van de woonst. Daar werd een Velux ingeslagen om zich toegang te verschaffen. Alleen de bovenste verdieping werd doorzocht en er zouden juwelen zijn gestolen. Er is voorlopig geen spoor naar de daders of de buit van de drie inbraken. Het is ook niet duidelijk of er een link is tussen de drie gevallen. De politie onderzoekt de feiten.