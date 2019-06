Double-Trouble tennistornooi van TC Markdal

Wegens het grote succes van de vorige Double-Trouble tornooien organiseert de Galmaardse tennisclub TC Markdal opnieuw een tornooi, waar iedereen zich vrij voor kan inschrijven. Op zondag 30 juni vanaf 9.30 uur gaan ze van start op hun drie terreinen in het sportcentrum van Galmaarden en dit zowel voor leden als niet-leden. Inschrijven kan per email via: info@tcmarkdal.be of ter plaatse vanaf 9.30 uur. Er worden alleen dubbels gespeeld, via loting worden de teams, clubleden en niet-leden door mekaar, samengesteld. Wie online inschrijft voor 29 juni krijgt ter plaatse een gratis consumptie. Meer info www.tcmarkdal.be.