Dode bomen krijgen van Alexandra een nieuw leven Marc Colpaert

21 augustus 2019

13u50 0

Alexandra Cool uit Vollezele vond het zo jammer dat de beuken rond haar woning langzaam dood gingen, dat ze een middel bedacht om dit dood hout een nieuw leven te geven. Dus verkoopt ze sinds kort stukjes beuk met daarop een portret van de dode bomen.

Alexandra Cool is woonachtig in Villa Hellebosch in de Heystraat in Vollezele. Een prachtige residentie omgeven door een groot bos, waarin vooral veel beuken staan. Maar tal van deze bomen zijn de laatste jaren ziek door allerlei omstandigheden, zoals kevers maar ook rupsen en nu ook nog eens de droogte van de laatste jaren. “Ik vond het zo jammer dat de ene beuk na de andere stilletjes aan het doodgaan is, dat ik besloot om hier iets aan te doen”, zei Alexandra Cool. Ze schakelde ook al een firma in voor boomverzorging, maar dit gaf niet het gewenste resultaat. “Om het dode hout een tweede leven te geven heb ik op kleine stukken van het dode hout een foto geplaatst van de dode beuken. Op deze manier krijgt dit dode hout een tweede leven. Ik ga nu deze blokken hout die in allerlei maten bestaan, verkopen en met de opbrengst een nieuw, maar dan wel gemengd bos aanleggen”, vertelde Alexandra.