Dit weekend valentijnsconcert van Amicato in het Baljuwhuis Marc Colpaert

04 februari 2020

09u50 0

Kom eens genieten van een concert van Amicato

Op 7, 8 en 9 februari speelt de Harmonie Amicato uit Tollembeek hun valentijnsconcert in het Baljuwhuis in Galmaarden. Dit in samenwerking met de meisjes van Studio E. Het is ondertussen een vaste gewoonte geworden dat de muzikanten van Amicato rond 14 februari uitpakken met hun valentijnsconcert in Galmaarden. “Ook dit jaar gaan we er voor zorgen dat de bezoekers een aangename tijd beleven in het Baljuwhuis. Dit natuurlijk door onze leuke muziek en als extraatje enkele dansoptredens van Studio E”, vertelde voorzitter Cindy Wauterickx. De voorstellingen gaan door in het Baljuwhuis op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, telkens om 20 uur en op zondagnamiddag 9 februari om 15 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro, aan de kassa is dit 10 euro, meer info bij de leden van Amicato of op: www.amicato.be.