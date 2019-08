Dit najaar unieke cursus boomslepen met trekpaarden Tom Vierendeels

14 augustus 2019

15u25 0 Galmaarden Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei organiseert dit najaar een unieke cursus boomslepen met Brabantse trekpaarden. Deze staat volledig in het thema van het Bruegeljaar en legt de nadruk op natuurbeleving. De cursus loopt gespreid over twee dagen.

De organisatoren bieden een totaalpakket aan en geïnteresseerden die willen deelnemen hebben geen enkele voorkennis nodig. Een paard heb je ook niet nodig: er zijn lokaal opgeleerde reuzen aanwezig. De initiatie gaat door aan Villa Hellebosch in de Heystraat in Vollezele en op anderhalve dag tijd ervaar je zelf de kracht van het Brabants trekpaard. “Op zaterdagnamiddag 5 oktober wordt om 13 uur gestart met een theoretische inleiding rond het gebruik van het trekpaard”, klinkt het. “Zowel geschiedenis als uitleg over de verschillende soorten materiaal en tuigen enzovoort komen aan bod. Er wordt die dag ook al met praktijk gestart. De lesgevers demonstreren het optuigen, het mennen en het slepen. Zelf proef je ook al van het mennen op het kordeel.”

De echte actie start zondagochtend om 9 uur. “De basistechnieken van het boomslepen worden voor het middagmaal aangeleerd”, gaat het verder. “In de namiddag mag je dan boomslepen in een reële situatie. Aan het einde van de workshop, dat voorzien is rond 16.30 uur, kan je de basistechnieken van het mennen op kordeel en het boomslepen met trekpaarden.”

Inschrijven

De kostprijs voor het deelnemen bedraagt 180 euro voor beide dagen. Daarvoor krijg je naast de cursus ook drank, een warm avondmaal op zaterdag, een broodjeslunch op zondag en tussendoortjes. Wie niet in de buurt woont kan voor 75 euro inclusief ontbijt blijven overnachten.

Inschrijven kan via elyn@pajot-zenne.be en het overschrijven van de 180 euro moet op rekeningnummer BE29 9791 4775 6364 met vermelding ‘Cursus boomslepen’. De initiatie wordt overigens georganiseerd in samenwerking met de vzw De Voermannen van Nu en met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Die laatste doet dat in het kader van het biodiversiteitsproject ‘Paarden Natuurlijk!’.

Meer informatie is te verkrijgen op pajot-zenne.be en via het event op Facebook.