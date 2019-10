Delhaize op Galmaardse Marktplein heeft nieuwe uitbaters Marc Colpaert

14 oktober 2019

14u05 4 Galmaarden De tweeling Ann en Els Palsterman gaan samen met Luc Verhasselt een nieuwe uitdaging aan en zijn vanaf nu de nieuwe uitbaters van de Delhaize op het Marktplein in Galmaarden.

De vorige eigenaars van de Delhaize in Galmaarden maakten enige tijd terug bekend dat ze hun goed draaiende zaak wilden overlaten. De tweeling Ann en Els Palsterman, twee dames die al vele jaren actief zijn in de zorgsector in de buurt van Aalst, waren al een tijdje op zoek om hun leven een nieuwe wending te geven.

“Toen we hoorden dat deze zaak in Galmaarden een nieuwe uitbater zocht zijn we even gaan samenzitten en hebben wij beslist om er voor te gaan. Het uitbaten van een grootwarenhuis is wel iets anders dan de zorgsector, maar wij houden wel van uitdagingen. Het huidig personeel van de zaak is uitermate vriendelijk, en de mensen uit Galmaarden ook, dus waarom die stap niet zetten?”, aldus Els.

Ook Luc Verhasselt, de man van Ann, stapte mee in de zaak. Ze zijn van plan om de winkel nog aangenamer te maken zonder al te veel aan te passen. Wel kregen alle bezoekers ondertussen een tevredenheidsenquête mee om in te vullen. “Op deze manier kunnen wij nagaan wat de sterke punten zijn en waar we op korte termijn verandering in moeten brengen”, zegt Ann.

Het ingevulde document mag tot het einde van deze maand binnengebracht worden in de zaak. Om de wijziging van zaakvoeder te vieren kregen alle bezoekers op zaterdag een gratis fles wijn en een bon van 5 euro, te gebruiken bij een latere aankoop.