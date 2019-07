De zes beste plekjes om het Tourcircus te volgen Michiel Elinckx

06 juli 2019

09u41 15 Galmaarden Zaterdag rijdt het Tourpeloton doorheen Brussel en het Pajottenland. Een unieke gebeurtenis voor de streek. Waar kan je best een plekje opeisen langs het parcours? Wij lijsten de ideale locaties voor u op.

Grote Markt

De renners gaan van start op het Koningsplein tijdens de départ fictif. Het peloton trekt meteen door de Brusselse binnenstad, waar ze een ommetje maakt naar de Grote Markt. In een uniek decor zullen de renners verwelkomt worden door een grote massa supporters. De renners die de gekende Grote Markt doorkruisen, dat wordt een van de hoogtepunten van de eerste rit. Rond de Grote Markt zullen ook schermen staan, waar je de rest van de rit kan volgen.

Basiliek Van Koekelberg

Na de passage door centrum Brussel, rijdt het Tourcircus naar Molenbeek. Aan de Jacques Sermonlaan passeren ze de trappen van de Basiliek van Koekelberg. De brede lanen zullen ervoor zorgen dat het peloton uitgespreid over de weg rijdt. Met een slakkengangetje naar de officiële start, waar het wielerfeest kan beginnen.

Edmond Machtensstadion

Qua statement kan dit tellen: de officiële start van de Tour de France wordt gegeven in... hartje Molenbeek. Van hellhole naar het epicentrum van een van de grootste jaarlijkse sportevenementen ter wereld. Als supporter wordt het interessant om hier een plekje in te nemen. Vanaf het Edmond Machtensstadion, thuisbasis van RWDM, worden de renners losgelaten. De spanning zal te snijden zijn. Wie zit in de eerste vluchtersgroep? Krijgen we snelle openingsfase? Wie voor supsens wil gaan, moet aan het legendarische stadion staan. Als de renners gepasseerd zijn, kan je best eens binnen springen in het Edmond Machtensstadion. Daar is er, ter gelegenheid van de Tour de France, een expo over de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. De zomer van 1969 nog eens herbeleven? Zeker doen in het stadion van RWDM.

Markt Lennik

Het Pajottenland kijkt al maanden uit naar de Tour, en dat zal het peloton geweten hebben. De gemeente Lennik spaarde kosten noch moeite om er een groot volksfeest van te maken. Op de Lennikse Markt wordt Tour de Bruegel georganiseerd, een volksfeest rond de Tour de France en Pieter Bruegel, de kunstenaar die dit jaar in heel Vlaanderen gevierd wordt. Om 10 uur openen de deuren van het wielerdorp, met onder meer de doortocht van de reclamekaravaan en een Bruegelbuffet. Net voor de renners hun opwachting maken, is er nog een optreden van De KetnetBand. Daarna zal het peloton kronkelen door de smalle straatjes van het Lennikse centrum. De grote hamvraag: is er al een vroege vlucht of niet? Als dat niet het geval is, mogen de Lennikenaren zich verwachten aan een razend peloton.

Centrum Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

Als u ons om een lijstje te maken van de mooiste dorpskernen van Vlaanderen, dan staat Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zeker in de top-drie. De renners krijgen voor de eerste maal kinderkopjes onder de wielen geschoven. Van Lennik zullen ze aan een hoog tempo Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek binnenrijden. Verschillende verenigingen zullen er activiteiten organiseren. Voor het peloton wordt het een gevaarlijk punt, want het centrum is niet breed. Voorzichtig zijn is het devies!

Top van de Bosberg

Wie kent de Bosberg niet? Het voormalig icoon van de Ronde van Vlaanderen maakt opnieuw zijn opwachting op het hoogste wielerniveau. Boven op de top wordt een groot volksfeest. El Faro, de gekende brasserie, zal zorgen voor sfeer en muziek. Het gemeentebestuur plaatste er ook een groot scherm, zodat iedereen een hele dag kan vertoeven op de gekende kasseiheuvel. Op sportief gebied is deze locatie veruit de meest interessante. De renners hebben net de Muur van Geraardsbergen achter de kiezen, waar ook de eerste punten voor de bergtrui zijn uitgereikt. Na een korte, maar snedige afdaling volgt de Bosberg, waar een tweede keer gebikkeld wordt voor de bergpunten. Wie haalt als eerste de bolletjestrui binnen? Dat komen we te weten op de top van de Bosberg. De renners zullen alvast sprinten om als eerste boven te komen. De Tour de France zal zijn eerste geheimen vrijgeven op de top van de Bosberg, dat staat nu al vast.