De VMM is bezig met lokale slibbanken weg te nemen in de Markrivier

Marc Colpaert

07 november 2019

De Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) is ter hoogte van de Markrivier in de Vollezelestraat in Tollembeek gestart met het uitbaggeren van deze rivier. Het slib wordt verwijderd en verplaatst naar een andere locatie. Dit kadert in het totaalplan voor de uitvoering van waterbeheerswerken in deze regio.

Bij de hevige neerslag van november 2010 werden de centra van Galmaarden en Herne getroffen door wateroverlast. Deze week is een firma gestart met het uitbaggeren van de Markrivier ter hoogte van het sportplein van Tollembeek en de Vollezelestraat. “We laten daar door een aannemer lokale slibbanken wegnemen. Die zijn ontstaan door de stuwing van de watermolens. De werken zullen een stukje bijdragen aan de overstromingsproblematiek, maar zal niet alles oplossen”, vertelde Katrien Smet van de VMM. Deze firma werkte voor de Markrivier een totaalplan uit om waterbeheersingswerken uit te voeren en vismigratieknelpunten op te lossen en wil zorgen voor de plaatselijke verbetering van de waterafvoer afwaarts Galmaarden. Dit totaalplan omvat onder andere de constructie van 3 nieuwe overstromingsgebieden. De werken zullen zo’n 60 woningen in Galmaarden en Herne beschermen tegen overstromingen.