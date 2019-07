De vijfde editie van De Dolle Strandbalfeesten werd een groot succes Ongeveer 3.000 personen zakten af naar de festivalweide Marc Colpaert

16 juli 2019

Kristof Billens voorzitter van De Dolle Strandbalfeesten is uitermate tevreden met zijn feesteditie van de Dolle Strandbalfeesten. Volgens de organisatoren kwamen er ongeveer 3.000 personen naar de festivalweide. Op zaterdag 13 en zondag 14 juli werd al voor de vijfde keer de Dolle Strandbalfeesten georganiseerd, op een grote weide ter hoogte van het sportcentrum van Galmaarden. De festiviteiten gingen op zaterdag van start met een sportief rondje petanque en bossabal. “Ik ben uitermate tevreden met deze feesteditie, het petanquetornooi was een zeer groot succes, een mooie samenwerking met ‘t Galmbutje trouwens en daarnaast was het bossabal terug een voltreffer. Ook de optredens waren fantastisch, de tent zat al vroeg vol mensen met dank aan het leuke optreden van Sergio en andere artiesten”, vertelde een tevreden Billens. Daarnaast waren er op de weide tal van foodtrucks en een ruim springkastelendorp te vinden.