De tweede fase van de restauratie van de Sint-Leonarduskapel gaat van start

Al jaren waren er problemen met vocht in de kapel Marc Colpaert

25 februari 2020

11u27 3

Sinds 2016 is de gemeente Galmaarden bezig met de restauratie van de Sint-Leonarduskapel in Tollembeek. Nu gaat de tweede fase van start met onder meer het reinigen en hervoegen van de buitengevel en het vernieuwen van het binnenpleister- en schilderwerk. De Sint-Leonarduskapel in de Sint-Leonardusstraat in Tollembeek is een oude bedevaartkapel die dringend toe was aan een grondige restauratie. Tot enkele jaren terug werden er nog regelmatig misvieringen in georganiseerd onder impuls van pastoor Andy Penne. De eerste fase situeerde zich op het niveau van het vernieuwen van het dak en werd afgerond in september 2016. De tweede fase, die werd opgestart op 27 januari van dit jaar, betreft het restaureren van de buitengevels en de binnenmuren. De werken omvatten onder andere het reinigen en hervoegen van de buitengevel, het impregneren van de muren tegen opstijgend vocht en het vernieuwen van het binnenpleister- en schilderwerk. In één beweging werd ook gekozen om de bovenliggende elektriciteitsleidingen te updaten naar hedendaagse normen en deze onder het pleisterwerk te voorzien. Gezien dit een beschermd monument is, werd er samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en konden er eveneens subsidies worden bekomen. De uitvoering van de werken wordt geschat op 72.271,93 euro, waarvoor de gemeente 41.223,44 euro subsidies kan ontvangen.